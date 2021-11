Mannheim. (pol/lyd) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 14.55 Uhr, teilt die Polizei mit. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer stand auf der Waldstraße in Höhe eines Baumarktes in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal an einer roten Ampel, als ihm ein Auto auffuhr.

Nach dem Aufprall fuhr der 20-Jährige seinen Mercedes auf den Baumarkt-Parkplatz, um den Schaden zu begutachten und Personalien auszutauschen. Doch der rote Kleinlaster fuhr weiter geradeaus in Richtung Käfertal davon.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621/777-690, zu melden.