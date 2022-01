Mannheim, Hockenheim, Graben-Neudorf. (pol/sake) Zwei Jugendliche wurden am frühen Mittwochmorgen auf der B39 bei Hockenheim nach einem Verkehrsunfall festgenommen. Zuvor waren sie in eine Schule eingebrochen und hatten ein Auto geklaut.

Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in das Nebengebäude einer Schule im Neckarauer Waldweg im Mannheimer Stadtteil Neckarau gemeldet. Die Täter hatten den Glaseinsatz eines Fensters an dem Gebäude eingeschlagen und waren so in die Räumlichkeiten eingedrungen. Hier sind sie auf die Schlüssel des schuleigenen Dacia gestoßen, die sie mitgehen ließen. Anschließend entwendeten sie das Fahrzeug und flüchteten damit, teilt die Polizei mit.

Kurz nach Mitternacht wurde der Polizei in Karlsruhe ein Fahrzeug gemeldet, das auf der Landstraße L560 auffallend langsam und in Schlangenlinien von Graben-Neudorf in Richtung Hambrücken unterwegs sei.

Durch Polizeistreifen des Polizeipräsidiums Karlsruhe konnte das Fahrzeug im Bereich Wiesental angehalten werden. Als es einer Kontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte der Fahrer und versuchte sich, unter Missachtung zahlreicher Verkehrsvorschriften, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 km/h, einer Kontrolle zu entziehen. Die Flucht endete schließlich an der Kreuzung L723/ B39, als der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und frontal in die Leitplanken prallte. Der 16-jährige Fahrer blieb unverletzt, sein 15-jähriger Beifahrer wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der 16-Jährige stand sichtbar unter Drogeneinfluss, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der Untersuchung des Dacia konnte eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 16-Jährige noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug um den Dacia handelte, der zuvor bei dem Einbruch in die Schule in Mannheim-Neckarau entwendet worden war.

Die weiteren Ermittlungen durch das Haus des Jugendrechts beim Polizeipräsidium Mannheim dauern an.