Mannheim. (pol/mare) Hat ein Mann in Mannheim nur gepinkelt? Oder in aller Öffentlichkeit onaniert? Diese Frage beschäftigt derzeit die Polizei.

Aber der Reihe nach: Eine 23-jährige Frau ging am Montagabend am Fuß- und Fahrradweg am Josef-Braun-Ufer spazieren, als sie gegen 21.40 Uhr nach der Unterführung der Friedrich-Ebert-Brücke beim Cahn-Garnier-Ufer auf einen Mann traf. Er stand zwischen zwei Kastanienbäumen.

Dem ersten Eindruck zufolge onanierte er, schloss jedoch dann zügig die Hose und ging in die entgegengesetzte Richtung davon. Die junge Frau verständigte dennoch sofort die Polizei. Eine erste Fahndung verlief jedoch ohne Ergebnis.

Der Unbekannte war etwa 35 Jahre alt und mit 1,65 Metern relativ klein. Er hatte dunkle, kurze Haare, einen dunklen, kurz geschnittenen Vollbart und einen gebräunten Teint. Er trug eine dunkle Steppjacke und dunkle Jeans und sprach Deutsch mit Akzent.

Die Situation beobachteten in der Nähe auch zwei Männer, die den Fahndern bislang noch nicht bekannt sind.

Diese und weitere Zeugen sucht die Polizei nun. Sie können sich melden unter den Telefonnummern 0621/174-4444 oder 0621/174-3310.