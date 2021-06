Mannheim. (pol/rl) Nach einem schweren Unfall wurde die Hafenbahnstraße am Dienstagnachmittag gesperrt. Das teilt die Polizei mit. Bei dem Unfall gegen 15 Uhr an dem mindestens drei Fahrzeuge beteiligt sind wurde einer der Fahrer so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Unfallaufnahme dauert derzeit (Stand: 15 Uhr) noch an.