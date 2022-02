Mannheim. (pol/sake) Am Sonntagnachmittag um 14 Uhr begegneten sich die beiden Drittligisten SV Waldhof-Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion.

Eine Ausnahmegenehmigung zur Corona Verordnung erlaubte insgesamt 19.000 Fußballfans (75-prozentige Stadionauslastung) unter 2G-Bedingungen das Fußballspiel live im Stadion zu verfolgen. Bereits im Vorfeld war das Interesse am sogenannten "Lokalderby" groß, sodass insbesondere die 1.900 Karten der Auswärtsfans innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Durch das Polizeipräsidium Mannheim wurde zur Bewältigung dieser Lage ein größerer Einsatz mit Unterstützung des Polizeipräsidiums und in Kooperation mit der Bundespolizei durchgeführt.

Am Sonntag kurz nach 11 Uhr erreichten die ersten Fans aus Kaiserslautern den Mannheimer Hauptbahnhof und wurden mit Shuttle-Busse zum Stadion gebracht. Beim Einstieg in die Shuttles zündeten einige Fans pyrotechnische Gegenstände und warfen Flaschen in Richtung der Einsatzfahrzeuge der Polizei. Kurz nach 13 Uhr stahl ein 36-jähriger Waldhof-Fan einem FCK-Fan vor dem Stadion seine Fan-Mütze. Der Mann wurde von Einsatzkräften bei der Tat beobachtet und konnte festgehalten werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Im Verlauf des Einsatzes kam es an verschiedenen Örtlichkeiten zum Zünden von Pyrotechnik. Vier Betroffene müssen sich hier nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Wenige Minuten vor Spielende musste die Partie, welche im Remis endete, kurz unterbrochen werden, da eine gelbe Rauchfackel auf dem Fußballfeld landete. Das restliche Spiel verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Anlässlich der Abreise gerieten rivalisierende Fangruppen an einigen Stellen aneinander. Während es in den meisten Konfliktfällen bei verbalen Provokationen blieb, entstanden im Bereich der Theodor-Heuss-Anlage/Gartenschauweg und dem Hans-Reschke-Ufer einige körperliche Auseinandersetzungen unter anderem mittels Steinwürfen. Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte 9 Tatverdächtige fest.

Im Verlauf der Einsatzmaßnahmen kam es insgesamt zu zwei tätlichen Angriffen und zwei Widerstandshandlungen zum Nachteil von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.