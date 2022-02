Mannheim. (pol/RNZ) Ein Feuer in einer Schultoilette löste am Mittwoch den Brandalarm aus. Polizei und Feuerwehrkräfte rückten gegen 14 Uhr zu dem Gymnasium in der Luisenstraße aus.

Wie die Polizei mitteilt, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Wie sich nach derzeitigen Ermittlungen herausstellte, wurde Handtuch- bzw. Toilettenpapier in Brand gesetzt worden. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers dauern noch an. Die betroffenen Sanitäranlagen wurden durch den Ruß erheblich verunreinigt.