Mannheim. (pol/make) Weil er am Samstagmorgen kurz nach 2.30 Uhr von einer Streife des Polizeireviers Neckarau kontrolliert werden sollte, gab ein 57-jähriger Opel-Fahrer in der Neckarauer Straße Gas. Der Mann bog laut Polizeiangaben zunächst in die Voltasstraße, anschließend in die Heinrich-Hertz-Straße ab.

Seine Flucht dauerte aber nicht lange: Nachdem er über die Floßwörthstraße wieder auf der Voltastraße gefahren war, kam er an der Kreuzung mit dem Ohmweg von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Straßenlaterne.

Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein erster Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf dem Revier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 57-Jährige wurde bei dem Crash nicht verletzt. Der Wagen ist ein Totalschaden, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.