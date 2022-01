Mannheim. (pol/sake) Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Donnerstag, 30.12., und Montag, 3.1., in ein Schulgebäude im Stadtteil Gartenstadt ein.

Die Einbrecher zertrümmerten das Fenster eines Büros in der Straße "Waldpforte", neben dem Haupteingang des Gebäudes. Da die Bürotür verschlossen war, gelang es den Einbrechern nicht, in die weiteren Räumlichkeiten einzudringen, weshalb sie sich zur Gebäuderückseite begaben und dort ein weiteres Fenster öffneten. Durch dieses drangen sie in das Gebäude ein. Hier zertrümmerten sie mehrere Scheiben, bevor sie die Tür zum Flur mit brachialer Gewalt aufbrachen, teilt die Polizei mit.

Über die Notöffnungsfunktion des Haupteingangs verließen die Einbrecher das Gebäude. Inwiefern etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar, ebenso lässt die der entstandene Sachschaden noch nicht beziffern.

Inwiefern ein Zusammenhang mit weiteren, gleichgelagerten Taten besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Telefon: 0621/77769-0 zu melden.