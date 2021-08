Mannheim. (pol/ppf) Bislang unbekannte Täter verschafften sich am frühen Samstagmorgen, zwischen 2 Uhr und 6.30 Uhr Zugang zu der Lagerhalle eines Abrissunternehmens in der Rheinrottstraße in Mannheim. Aus der Firmenhalle im Bereich der Friesenheimer Insel wurden diverse Gerätschaften und Baumaterialien im Gesamtwert von rund 17.500 EUR geklaut. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Diebesgut mit einem oder mehreren Fahrzeugen abtransportiert. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die in dieser Nacht etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Das Polizeirevier Mannheim Neckarstadt (Tel.: 0621/3301-0) nimmt Hinweise entgegen.