Mannheim. (pol/mün) Am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr wurde ein Brand in einem Seniorenwohnheim im Stadtteil Vogelstang gemeldet. Nach Eintreffen der ersten Kräfte in der Weimarer Straße konnte ein Badezimmer im dritten Obergeschoss als Brandort lokalisiert werden. Der Brand ist mittlerweile gelöscht.

Nach bisherigen Ermittlungen vor Ort war ein Einrichtungsgegenstand aus unbekannter Ursache im Bereich einer sanitären Einrichtung in Brand geraten. Hierbei entstand geringer Sachschaden. Gegen 20.50 Uhr konnten alle Bewohner wieder unversehrt in die Räumlichkeiten zurückkehren. Lediglich ein Raum musste weiter gelüftet werden und kann derzeit noch nicht wieder genutzt werden.