Mannheim. (pol/mün) Am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr wurde ein Brand in einem Seniorenwohnheimim Mannheimer Stadtteil Vogelstang gemeldet. Nach Eintreffen der ersten Kräfte in der Weimarer Straße konnte ein Badezimmer im dritten Obergeschoss als Brandort lokalisiert werden. Der Brand ist mittlerweile gelöscht.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim, sowie Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Die Bewohner der Einrichtung konnten rechtzeitig evakuiert werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Höhe des entstandenen Schadens, sowie die Brandursache sind derzeit noch unklar.