Mannheim. (pol/rl) Bereits am vergangenen Freitag hat eine Mountainbike-Fahrerin in der Neckarstadt einen Unfall verursacht. Das teilte die Polizei am heutigen Montag mit.

Die 45-Jährige war auf dem Gehweg in der Dammstraße unterwegs und fuhr aus Richtung Lidl-Markt in Richtung Alte Feuerwache. Auf der Kurpfalzbrücke fuhren zwei Autos in Richtung Kurpfalzkreisel. Gegen 20 Uhr radelte die 45-Jährige an der Brückenstraße bei Rotlicht in die Kreuzung.

Der auf dem linken Fahrstreifen aus Richtung Kurpfalzkreisel fahrende Wagen bremste stark ab, fuhr danach ohne anzuhalten weiter. Der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende 25-jährige Fahrer eines Daimler-Benz A180 bremste ebenfalls ab und wich noch auf der Brückenstraße nach rechts aus. Die Radfahrerin fuhr jedoch auf das Auto auf und stürzte dabei zu Boden.

Die 45-Jährige verletzte sich leicht, an dem Auto entstand circa 1000 Euro Schaden. Sie wollte ohne ihrer Feststellungspflicht nachzukommen weiterfahren, weshalb der Autofahrer sie bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass die Radfahrerin betrunken war. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,1 Promille. Ein Polizeivertragsarzt nahm ihr später eine Blutprobe ab. Das Fahrrad wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird gegen die Radfahrerin Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Der Fahrer des zweiten Wagen war ohne seine Personalien weitergefahren und wird nun gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.