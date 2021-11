Mannheim. (pol/lyd) Zu zwei Verkehrsunfällen kam es am Freitag gegen 15 Uhr, bei denen die Verursacherin beide Male flüchtete, teilt die Polizei mit.

Eine 38-jährige Frau war mit ihrem BMW auf dem Lissaer Weg in Richtung Opitzstraße unterwegs. An der Kreuzung zum Stargarder Weg fuhr sie aus zunächst nicht bekannter Ursache gerade aus und prallte frontal gegen den Gartenzaun eines Anwesens in der Opitzstraße.

Anstatt ihren Feststellungspflichten nachzukommen, fuhr die Frau durch die Opitzstraße in südlicher Richtung davon. Hier kam es kurze Zeit später zu einem weiteren Unfall, als sie an der Kreuzung Graudenzer Linie / Marienwerderweg einen am Fahrbahnrand geparkten Audi beschädigte und wieder einfach davonfuhr.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den zweiten Unfall allerdings beobachtet, sich das Kennzeichen gemerkt und die zuständigen Beamten informiert. So konnte das Unfallauto, welches größere Schäden aufwies, kurze Zeit später ausfindig gemacht werden.

Bei der Unfallverursacherin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Frau wurde aufs Revier gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde einbehalten, der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 Euro.