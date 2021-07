Mannheim. (pol/ppf) Gegen 4.25 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt im Bereich der Reichskanzler-Mülller-Straße auf den Fahrer eines E-Scooters aufmerksam, der den Beamten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen ist. Bei der Kontrolle kamen die Polizisten auf den Verdacht, dass der junge Mann betrunken sein könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille. Doch das sollte nicht der einzige Trunkenheitsfahrer gewesen sein, den die Polizei an diesem Morgen schnappte.

Kurze Zeit und nur wenige Meter entfernt, stellte eine weitere Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt gegen 5.15 Uhr einen weiteren E-Scooterfahrer, im Bereich des Willy-Brandt-Platzes am Hauptbahnhof, fest, der aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war sein Fahrzeug sicher zu führen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Diesmal ergab die Atemalkoholmessung bei dem 19-jährigen E-Scooterfahrer einen Wert von ebenfalls knapp 1,5 Promille. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen. Ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt und werden zusammen mit einer Strafanzeige der Staatsanwaltschaft Mannheim vorgelegt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt.