Mannheim. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall im Herzogenried kam es am Montagnachmittag. Dabei fuhr ein Mercedes-A-Klasse einen Radfahrer um, teilte die Polizei mit.

Der Mercedes-Fahrer wollte aus der verkehrsberuhigten Straße "Am Schulgarten" auf die Herzogenriedstraße einfahren. Dabei übersah er den 22-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg an der Herzogenriedstraße in Richtung Waldhofstraße fuhr. Durch die Kollision schlug der Radfahrer erst mit dem Kopf auf die Motorhaube des Autos und stürzte dann zu Boden.

Glücklicherweise wurde der 22-Jährige nur leicht am Kopf und am Bein verletzt. Danach soll der Autofahrer ausgestiegen sein und fragte den Radfahrer, ob alles in Ordnung sei. Danach fuhr er weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Einem Zeugen zufolge soll der Mercedes noch zweimal an der Unfallstelle vorbeigefahren sein, ohne anzuhalten. Der 22-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.