Mannheim. (pol/lyd) Eine 48-Jährige kam am Dienstag mit ihrem Hyundai von der Straße ab. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 17 Uhr. Die Frau befuhr die Casterfeldstraße in Richtung Schwetzingen, als sie in Höhe eines Motorradzubehörgeschäfts von der Fahrbahn abkam.

Dabei streifte sie mit ihrem Wagen den VW eines 55-Jährigen, der auf dem Beschleunigungsstreifen unterwegs war, um auf die Casterfeldstraße aufzufahren. Der Hyundai schleuderte dann über einen Grünstreifen, fuhr einen Plakatständer um und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 22.000 Euro.