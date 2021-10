Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Ein Mercedes-Benz-Fahrer war am Montag gegen 11.15 Uhr auf der Waldhofstraße in Richtung Neuer Messplatz unterwegs. Als er nach links in die Humboldtstraße abbog, übersah er eine rote Ampel und kollidierte mit einer vorfahrtsberechtigten Straßenbahn der Linie 1. Durch die Vollbremsung wurde eine 39-Jährige in der Straßenbahn leicht verletzt.

Die Fahrstrecke der Linie 1 blieb während der Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand rund 7000 Euro Sachschaden.