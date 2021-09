Mannheim. (pol/make) Fünf beschädigte Autos, etwa 17.500 Euro Schaden und eine leicht verletzte Person lautet die Bilanz eines Unfalls vom Donnerstagabend in der Mannheimer Innenstadt. Laut Polizeiangaben fuhr um 20:26 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem VW die Straße zwischen der Autobahn A3 und Bundesstraße B3 in Richtung Breite Straße, als er an der Kreuzung A2/B3 die Vorfahrt einer von rechts kommenden 27-jährigen Hyundai-Fahrerin missachtete.

Keiner der beiden Autofahrer konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Infolge des Aufpralls verlor die 27-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kia. Die 25-jährige Fahrerin des Kia, welche in diesem Moment ihre Einkäufe im Fahrzeug verstaute, stürzte vor Schreck zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Der Kia wurde durch die Wucht des Aufpralls schließlich auf einen davor geparkten Peugeot geschoben, der wiederum gegen einen geparkten VW stieß. Der Kia war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.