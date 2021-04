Mannheim (pol/rl) Zu einem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei kam es in Käfertal. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein 24-jähriger Mann hatte offenbar am Vorabend gegen 20 Uhr zunächst eine 58-jährigen Frau bedroht und sich dann in seinem Wohnhaus verbarrikadiert. Zudem drohte er das Haus in Brand zu stecken.

Neben starken Kräften des Polizeipräsidiums Mannheim wurde das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg (SEK) hinzugezogen. Das SEK konnte den Mann, der sich allein im Haus befand, schließlich gegen 0 Uhr widerstandslos festnehmen. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.