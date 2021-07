Lobbach-Lobenfeld. (pol/lyd) Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen wurde ein 21-jähriger Fahrradfahrer in Lobenfeld schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer war gegen 7 Uhr auf der Spechbacher Straße in Richtung Langenzeller Straße unterwegs.

Dabei kam ihm ein entgegenkommender grüner Kleinwagen, der ein anderes Fahrzeug überholte, so nahe, dass der Radfahrer ausweichen musste. Dabei geriet er mit dem Pedal gegen den Randstein und stürzte auf die Fahrbahn.

Bei dem Sturz zog er sich einen Bruch am Handgelenk sowie Hautabschürfungen zu. Der Kleinwagen fuhr einfach weiter. Der 21-Jährige begab sich danach in medizinische Behandlung und meldete den Unfall erst am Donnerstag.

Hinweise zum Unfall, dem Auto und dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/9254-0 entgegen.