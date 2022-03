Lobbach. (pol/msc) Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in eine Volksbankfiliale eingebrochen. Zunächst hebelten sie laut Polizei die Scheibe aus der Eingangstür der Filiale in der Klosterstraße. Über eine weitere aufgebrochene Tür seien die Diebe dann in den Schalterraum gelangt, wo sie mehrere Schubläden öffneten.

Das Münzgeld ließen sie jedoch liegen, stattdessen suchten sie in mehreren Schubladen - wo nach ist unklar. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/9254-0 melden.