Leimen. (pol/make) Ein bislang unbekannter Täter hat am Bahngleis in St.Illgen einen Rollstuhlfahrer geschlagen. Laut Polizeiangaben lief er zunächst an der Rollstuhlfahrerin vorbei und beleidigte diese. Danach schlug er ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Mann soll männlich, etwa 50-55 Jahre alt und 1,75 Meter groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Wollmütze auf dem Kopf, schwarze Turnschuhe, eine graue Hose und ein weißes Langarm-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.