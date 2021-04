Leimen. (pol/mare) Mehrere Jugendliche haben in der Leimener Innenstadt randaliert und auch einen älteren Mann mit Gehstock am Penny-Markt angegriffen. Das ganze Ausmaß des Falls wurde erst jüngst bekannt, wie die Polizei mitteilt.

Bereits am Freitag, 26. März, kurz vor 17 Uhr, fielen die Jugendlichen in der Leimener Innenstadt auf, die beim Penny-Markt in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße und in der Rohrbacher Straße, an der Straßenbahnhaltestelle in Höhe der Sparkasse randalierten. Dort sollen sie nach den Erkenntnissen der Ermittler auch mehrere Passanten angepöbelt haben. Dabei soll der 17-jährige Hauptakteur erheblich betrunken gewesen sein.

Später geriet der 17-Jährige mit einem 15-jährigen Begleiter in Streit. Der 15-Jährige versetzte dem 17-Jährigen dabei mehrere Schläge ins Gesicht, wodurch dieser eine blutenden Wunde und ein geschwollenes Auge davontrug.

Während ein dritter Jugendlicher zwischenzeitlich verschwand, fand die Polizei den 17-Jährigen und den 15-Jährigen noch vor Ort vor. Mit einem Rettungswagen wurde der 17-Jährige, der über 1,8 Promille intus hatte, in eine Klinik gebracht. Der 15-Jährige wurde den Eltern übergeben, nachdem seine Personalien festgestellt wurden. Wegen des Verdacht der Körperverletzung wurden die Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.

Bei weiteren Recherchen wurde bekannt, dass der 17-Jährige vor der Auseinandersetzung mit seinem Freund am Penny-Markt einen noch unbekannten älteren Mann mit Gehstock zunächst anpöbelte und dann ins Gesicht schlug beziehungsweise ihm eine sogenannte "Kopfnuss" versetzte. Ob dieser ältere Mann dabei verletzt wurde, ist nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich an den Vorfall am Penny-Markt erinnern können. Sie können sich beim Polizeiposten Meckesheim, Telefon 06226/1336, beim Polizeiposten Leimen, Telefon 06224/1749-0, oder beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/5709-0, melden.