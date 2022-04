Leimen. (pol/msc) Ein brennendes Auto rief am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr die Polizei auf den Plan. Die Beamten wurden von Anwohnern verständigt, die auf das in Flammen stehende Fahrzeug in der Kurfürstenallee im Stadtteil St. Ilgen aufmerksam wurden.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt zum Brand des Nissans geführt hat. Die Feuerwehr Leimen konnte das Feuer im Bereich des Motorraums schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Ein Schaden entstand dabei nicht nur am Nissan selbst, sondern auch an zwei weiteren Autos und einer Hausfassade. Verletzt wurde dagegen niemand.