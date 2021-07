Lauffen. (pol/lyd) Am Dienstag ereignete sich gegen 18 Uhr ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, war der Motorradfahrer auf der Landesstraße von Brackenheim in Richtung Lauffen unterwegs. In Höhe Lauffen bog ein 50-jähriger SUV-Lenker, von der Heimstraße kommend, in die Landesstraße ein.

Dabei übersah er den auf der Vorfahrtstraße von links kommenden Ducati-Lenker. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 18-jährige Kraftradlenker stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.