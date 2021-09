L598 bei Walldorf. (pol/rl) Beinahe kam es auf der Landesstraße L598 am Mittwochnachmittag zu einem Unfall. Zwischen der Einmündung Hochholzer See und dem Kreisverkehr am Hasso-Plattner-Ring war gegen 16.20 ein 47-jähriger Autofahrer unterwegs.

Er hatte zum Überholen eines Toyotas auf die Gegenspur gewechselt und wollte danach wieder einscheren. Der Toyota gab jedoch Gas und verhinderte damit, dass der 47-Jährige wieder einscheren konnte.

Glücklicherweise schätzte der Gegenverkehr die Situation richtig ein und bremste rechtzeitig ab, sodass der 47-Jährigen doch noch auf die richtige Fahrbahn wechseln konnte.

Über des Kennzeichens des Toyotas konnte der Polizeiposten Walldorf die 28-jährige Fahrerin identifizieren und ermittelt nun gegen sie wegen Straßenverkehrsgefährdung.

In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachteten oder selbst betroffen waren. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06227/8419990 an die Ermittler zu wenden.