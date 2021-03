Ketsch. (pol/mare) Eine 85-jährige Frau ist am Montagnachmittag vom Paketdienst angefahren und an den Beinen verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Die Seniorin hatte gegen 17.30 Uhr gerade ein Kiosk verlassen und war auf dem Gehweg, als der unbekannte Fahrer des Paketdienst-Fahrzeuges in der Scheffelstraße rangierte. Beim Rückwärtsfahren stieß er gegen die Frau und fuhr anschließend einfach in Richtung Marktplatz weiter. Die Frau erlitt lediglich Prellungen an beiden Unterschenkeln und wollte selbst einen Arzt informieren.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich melden beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/2880, oder bei der Verkehrspolizei Mannheim unter Telefon 0621/174-4222.