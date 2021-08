Karlsruhe. (pol/mün) Eine Wildschweinrotte hat am frühen Freitagmorgen die Festnahme eines Tatverdächtigen in Karlsruhe vereitelt. Die Tiere hatten sich zwischen Häusern in einem Wohngebiet aufgehalten. Als Polizeibeamte gegen 4 Uhr einen Radfahrer anhalten wollten, ergriff er die Flucht.

Die Beamten verfolgten den Radfahrer zu Fuß über Wege zwischen verschiedenen Wohnhäusern. Doch dann stellte sich den Polizisten unerwartet eine Rotte Wildschweine entgegen. Die Tiere hielten sich zu zehnt auf einem Rasen zwischen Wohngebäuden auf.

Die Beamten mussten schließlich einen Umweg wählen und verloren den flüchtenden Radfahrer so aus den Augen. Das Rad wurde später gefunden.

Übrigens: Der flüchtige Radfahrer sollte kontrolliert werden, da er auf dem Bürgersteig und ohne Licht gefahren war, teilt die Polizei mit.