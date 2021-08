Karlsruhe. (dpa/pol/rl) Am Containerbahnhof ist am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie wurde noch am Abend entschärft.

Die 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe wurde bei Arbeiten auf dem Gelände des Umschlagbahnhofes entlang der Stuttgarter Straße gegen 15 Uhr entdeckt. Nach dem Fund wurde das Gelände im Umkreis von 300 Metern geräumt.

Außer zwei Bürokomplexen in der Zimmerstraße waren keine Wohngebäude betroffen. Aus den Büros mussten nur 20 Personen evakuiert werden. In einer Kleingartenanlage nahe den Bahngleisen befanden sich 15 Personen, die ebenfalls vorübergehend evakuiert wurden.

Auch der Straßen- und Bahnverkehr waren betroffen. Laut Bundespolizei müssen sich Bahnreisende auf Einschränkungen einstellen. Entlang der Stuttgarter Straße war der Straßenverkehr während der Entschärfung zwischen 19 und 19.45 Uhr gesperrt. Die Südtangente war von den Maßnahmen nicht betroffen. Der Bahnverkehr war von 19.11 bis 19.46 Uhr eingestellt worden. Ein Hubschrauber der Bundespolizei überwachte die Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen aus der Luft.

Die Bombe wurde gegen 19.44 Uhr erfolgreich entschärft. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen amerikanischen Blindgänger.

Danach wurde der Bahn- und Straßenverkehr wieder freigegeben. Größere Störungen im Straßenverkehr seien ausgeblieben, teilte die Polizei mit. Im Zugverkehr erhielten 30 Züge insgesamt 711 Minuten Verspätung.