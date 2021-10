Hockenheim. (pol/mare) Ein Autofahrer ist am Montagmorgen einer elfjährigen Schülerin über den Fuß gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann danach einfach fortgefahren.

Gegen 8 Uhr sei der Mann demnach an einem Fußgängerüberweg der Schülerin über den Fuß gefahren. Die Elfjährige ging danach zur Polizei. Sie erzählte, dass sich der Unfall bei der Realschule in der Arndtstraße ereignet habe. Zwei Zeuginnen meldeten sich aber später und gaben an, dass sich ein solcher Unfall in der Eisenbahnstraße beim Bahnhof ereignet habe. Laut ihrer Aussagen soll der Autofahrer ein älterer Mann gewesen sein, der einen silbernen Opel fuhr. Er habe sich kurz bei dem Mädchen erkundigt, sei dann aber einfach weggefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Unfallvorgang aufklären können. Diese können sich melden unter Telefon 06205/28600.