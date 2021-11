Hirschberg. (pol/mare) In Hirschberg hat Donnerstagnacht ein Mercedes lichterloh gebrannt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 2.10 Uhr war das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz in der Großsachsener Straße in Flammen aufgegangen. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert. Bei der Ankunft von Polizei und Feuerwehr stand der Mercedes bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Hirschberg war mit einem Löschzug vor Ort und konnte das Feuer löschen, das stark beeinträchtigte Auto musste danach abgeschleppt werden. Zur Brandursache ist bisher noch nichts bekannt.

Der Polizeiposten Schriesheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen können sich dort unter der Rufnummer 06203/61301 melden.