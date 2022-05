Heilbronn. (rnz) Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Sonntag in Heilbronn. Eine 31-jährige Nissan-Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug zunächst vom Gelände einer Tankstelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf die Großgartacher Straße gefahren. An der Kreuzung der Großgartacher Straße mit der Wilhelm-Leuschner-Straße missachtete sie die Vorfahrt einer auf der Wilhelm-Leuschner-Straße heranfahrenden 21-jährigen Fahrerin eines Seat Cupra.

Sie bremste noch ab, als sie den Nissan sah, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten. Somit stieß sie mit der Front ihres Autos gegen die linke Fahrzeugseite des Nissan. Durch den Aufprall überschlug sich der Nissan und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Die 31-Jährige und auch ihr 33-jähriger Beifahrer trugen bei dem Verkehrsunfall leichtere Verletzungen davon und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige und ihre beiden 22-jährigen Mitfahrer blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 13.000 Euro geschätzt.