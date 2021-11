Heilbronn. (pol/make) Nach einem versuchten Tötungsdelikt ist ein 31-jähriger Mann am Dienstag festgenommen worden. Das teilte die Polizei am heutigen Freitag mit

Der Mann hatte sich am Dienstag in der Wohnung der Familie in der Innenstadt aufgehalten. Dort soll er seine fünfjährige Tochter zunächst einem Messer in den Halsbereich gestochen haben. Danach fügte er sich selbst mit dem Messer lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der 31-Jährige und seine Tochter kamen wurden ins Krankenhaus gebracht und sind mittlerweile beide außer Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Am Freitagnachmittag wurde der 31-Jährige aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Heilbronn in ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt.