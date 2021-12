Heilbronn. (pol/mare) Am Donnerstagabend ist in der Justizvollzugsanstalt in Heilbronn der Strom ausgefallen. Das berichtet die Polizei.

Es versammelten sich zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und THW in der Heilbronner Steinstraße vor der Justizvollzugsanstalt. In der JVA war gegen 17.30 Uhr aufgrund eines technischen Defektes der Strom ausgefallen und die Beschäftigten und Insassen saßen im Dunkeln. Während die Feuerwehr und das THW für Beleuchtung sorgten, wurde im Inneren an der Lösung des technischen Problems gearbeitet.

Nach knapp über einer Stunde ging der Strom wieder und die Einsatzkräfte konnten abrücken. In der Justizvollzugsanstalt kam es trotz der Dunkelheit zu keinen besonderen Vorkommnissen.