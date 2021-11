Heilbronn. (pol/mün) Seit Freitagnachmittag wird ein 13-Jähriger aus der Heilbronn vermisst. Der Junge verließ am Morgen das elterliche Anwesen, um in die Schule zu gehen. Er wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Er wird so beschrieben: 1,77 Meter groß, schlank, trägt eine Fleece-/Thermojacke, Hose, Schuhe und eventuell ein Basecap in schwarzer Farbe sowie einen blauen Pullover. Er ist mit seinem Skatebord unterwegs.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Polizeirevier in Heilbronn unter der Rufnummer 07131/7479-0 oder an jede weitere Polizeidienststelle.