Heilbronn. (pol/rl) Ein mutmaßlicher und von der Polizei gesuchter Drogenhändler hat sich der Polizei gestellt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn am heutigen Donnerstag mit.

Der 54-Jährige soll seit 2019 schwunghaft mit Kokain im Kilogrammbereich und Marihuana im Großraum Heilbronn gehandelt haben. Bei Wohnungsdurchsuchungen am 1. Juni 2021 wurden bei der Lebensgefährtin des Tatverdächtigen Betäubungsmittel gefunden. In der Wohnung des 54-Jährigen stellten die Beamten mutmaßliches Dealergeld im fünfstelligen Bereich sicher.

Während die Lebensgefährtin vorläufig festgenommen wurde, war der 54-Jährige geflohen. Gegen beide wurde Haftbefehl erlassen. Die Lebensgefährtin wurde wegen ihres kooperativen Verhaltens dann gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Einige Zeit später beschlagnahmte die Polizei ein Auto des 54-Jährigen im Wert von rund 50.000 Euro.

Anfang dieses Jahres stellte sich dann der 54-Jährige der Kriminalpolizei Heilbronn. In der richterlichen Vorführung wurde der gegen ihn bestehende Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.