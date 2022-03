Heilbronn. (pol/sake) Durch das couragierte Auftreten einer 80-jährigen Frau aus Heilbronn gelang es der Kriminalpolizei, einen 18-jährigen Abholer einer Enkeltrickbande festzunehmen.

Am Freitag, 25. März, gegen 10 Uhr wurde die Seniorin von einem "falschen Polizisten" angerufen. Er teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und die Untersuchungshaft könne nur durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 84.000 Euro abgewendet werden, so die Polizei in einer Mitteilung.

Die 80-Jährige erkannte den Betrugsversuch und verständigte Angehörige, die wiederum die Polizei informierten.

Die Frau ließ den Anrufer im Glauben, sie würde das Geld bezahlen und hielt diesen hin. Als sie die Anweisung erhielt, in ihrer Straße das Geld zu übergeben, war die Kriminalpolizei vor Ort und konnte den bereits auf sein Opfer wartenden Abholer vorläufig festnehmen. Der 18-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, teilt die Polizei abschließend mit.