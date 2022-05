Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags hat die Polizei am Donnerstag in Heidelberg und Mannheim Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Die Beanstandungsquote hielt sich in Grenzen.

Fast 100 Polizisten überprüften dabei an drei größeren Kontrollstellen in Heidelberg und Mannheim insgesamt 557 Verkehrsteilnehmer, wie die Polizei mitteilt. Darunter waren 93 Radfahrer und Pedelec-Fahrer, 194 Benutzer von E-Scootern sowie 270 Autofahrer. Es wurden insgesamt 38 Verkehrsverstöße festgestellt.

13 Fahrer standen unter Drogeneinfluss, drei Personen hatten Alkohol getrunken - zwei davon waren noch in der Probezeit, für sie galt die 0,0-Promille-Grenze. Ein Fahrer wies "anderweitige körperliche Mängel" auf, wie die Polizei schreibt, sechs Personen wurden mit dem Handy am Steuer erwischt und sieben Leute hatten keine Fahrerlaubnis.