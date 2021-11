Heidelberg. (pol/sake) Ein BMW-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen die Bergheimer Straße in Richtung Wieblingen. Auf Höhe der Einmündung Thibautstraße bog er nach links ab, fuhr über den dortigen Gleisbereich und übersah eine Straßenbahn, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Den folgenden Zusammenstoß konnte keiner mehr verhindern.

Der BMW-Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt. Durch den Aufprall löste das elektronische Notrufsystem im BMW aus und verständigte automatisch die Einsatzkräfte.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt bis etwa 9.30 Uhr für den Schienenverkehr gesperrt. Es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Update: Donnerstag, 18. November 2021, 13.40 Uhr

Verspätungen bei den Stadtbahnen wegen Unfalls in Bergheim

Heidelberg. (mün) Im Straßenbahnverkehr Heidelbergs kommt es am Donnerstagmorgen zu Verspätungen. Vor allem die Linien 21 und 26 sind betroffen. In der Bergheimer Straße bei der Haltestelle Campus gab es gegen 8 Uhr einen Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto, bestätigt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Deshalb musste die Fahrstrecke zwischen Betriebshof und Bismarckplatz bis 8.30 Uhr gesperrt werden. Die Stadtbahnen der Linien 21 und 26 wurden über Hauptbahnhof und Kurfürstenanlage zum Bismarckplatz umgeleitet.

Ob es Verletzte bei dem Unfall gab, ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt.

Nach ersten Informationen der RNV war wieder einmal ein Autofahrer über die Gleise gefahren, ohne auf eine herannahende Straßenbahn zu achten. Laut Polizei wurde das Auto seitlich erfasst. Nach Angaben eines Gutachters ist die Bergheimer Straße eine der "gefährlichsten Straßen" in Heidelberg. Doch im Rathaus hat man kein Geld für einen Umbau, um die Gefahrenlage zu entschärfen.