Heidelberg. (pol/lyd) Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr wurde eine 35-jährige Radfahrerin von einem noch unbekannten Mann belästigt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau mit ihrem Fahrrad auf der Karlsruher Straße in Richtung "Rohrbach Markt" unterwegs. Auf Höhe der Haltestelle Marktscheide versperrte ihr ein bisher unbekannter Mann den Fahrradweg und hinderte sie an der Weiterfahrt.

Nachdem die 35-Jährige den Mann darum gebeten hatte, den Weg freizumachen, stieß dieser die Frau vom Fahrrad. Einen Sturz konnte die Radfahrerin glücklicherweise noch vermeiden. Als eine aufmerksame Zeugin die Situation erkannte und einschritt, trat der Täter die Flucht in Richtung Panoramastraße an.

Der Mann, gegen den nun wegen Nötigung und versuchter Körperverletzung ermittelt wird, soll 20-25 Jahre alt gewesen sein. Außerdem wird er als 170 bis 180cm groß, schlank, bekleidet mit beiger Hose und dunkler Jacke mit blauen Balken auf der Brust beschrieben. Er trug eine Basecap und ist vermutlich osteuropäischer Herkunft. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden geben, sich unter Tel.: 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.