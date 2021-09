Heidelberg. (pol/mare) Unbekannte haben an mehreren Autos in Heidelberg die Außenspiegel abgetreten. Das berichtet die Polizei.

Mittwochnacht waren die Vandalen demnach in der Hans-Thoma-Straße in Handschuhsheim unterwegs und beschädigten fünf geparkte Autos. Ein Anwohner verständigte gegen 23.30 Uhr die Polizei, nachdem er den Vorfall gehört hat und eine Person in Richtung Im Weiher laufen sah. Als die Beamten eintrafen, war die Person verschwunden. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Unbekannte soll ein schwarzes Oberteil mit weißer Aufschrift getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06221/4569-0.