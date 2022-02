Heidelberg. (pol/mare) Unbekannte schlugen am Montag an mehreren Fahrzeugen in Kirchheim die Scheiben ein. Das berichtet die Polizei.

Gegen 15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, dass auf dem Messplatz im Harbigweg mehrere geparkte Autos mit eingeschlagenen Scheiben stünden. Eine Polizeistreife bestätigte schließlich fünf Fahrzeuge der Marken Peugeot, VW und Mercedes, an denen jeweils eine Scheibe eingeschlagen war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden an den Fahrzeugen lediglich die Scheiben beschädigt, jedoch nichts entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich momentan nicht näher eingrenzen. Inwiefern ein Tatzusammenhang zu weiteren gleichartigen Taten im Stadtgebiet Heidelberg besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06221/3418-0.