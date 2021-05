Heidelberg. (pol/rl) Zu einer Schlägerei kam es am Mittwochabend in der Kurfürstenanlage. Hier waren gegen 18.30 Uhr vier betrunkene Männern aneinander geraten.

Laut Polizeibericht wurden zwei Männer von Attacken mit einer zerbrochenen Flasche verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Eine weitere Person klagte später bei seiner Vernehmung auf der Wache über Schmerzen, so dass auch er im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Hintergründe der Schlägerei sind noch unklar.