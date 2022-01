Heidelberg. (pol/rl) In der Altstadt wurde einem Passanten am Freitagabend in der Hauptstraße der Rucksack gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Der Mann befand sich gegen 18.30 Uhr in Höhe des Universitätsplatzes und hatte den Rucksack neben sich abgestellt. Der Dieb nahm den Rucksack an sich und rannte in Richtung Rathaus davon. Der Eigentümer rannte noch kurz hinterher, konnte ihn jedoch nicht mehr einholen.

Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt sein. Laut Polizeibericht hat er eine weiße Hautfarbe und schwarze Haare, trug einen schwarzen Pullover und blaue Jeans.

Wer sachdienliche Hinweise zum Täter und dessen Fluchtrichtung geben kann, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/991700 zu melden.