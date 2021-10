Heidelberg-Neuenheim. (pol/rl) Bereits am Samstagnachmittag wurde einer jungen Frau an der Neckarwiese der Rucksack gestohlen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Frau hatte sich gegen 17 Uhr zum Volleyballspielen mit Bekannten getroffen. Ihren grauen Rucksack sowie ihr Fahrrad legte sie auf der Wiese ab, unmittelbar neben den Volleyballfeldern zur Wasserseite hin. In einen unbemerkten Moment nahm ein Dieb den Rucksack mit. Darin befanden sich drei Mobiltelefonen, Lesebrillen, ein Schlüsselbund, eine Kosmetiktasche, eine geringe Summe Bargeld und persönliche Dokumente.

Ein Zeuge sagte aus, dass ein etwa 30-jähriger Mann längere Zeit am Rande des Volleyballfeldes gestanden haben soll. Er soll trug ein T-Shirt und blaue Jeans. Besonders auffällig sei eine graue Papiertüte gewesen, die der Mann dabei hatte.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord bittet den beschriebenen Mann und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06221/45690 zu melden.