Heidelberg-Rohrbach. (pol/mare) Ein Anwohner hat am Dienstagabend zwei Zigarettendiebe verscheucht. Das berichtet die Polizei.

Gegen 21 Uhr wurde der Anwohner im Erlenweg auf die mutmaßlichen Zigarettendiebe aufmerksam. Die beiden traten auf den Zigarettenautomat ein und wollten so an die Zigaretten kommen. Nachdem der Anwohner auf sich aufmerksam machte, flüchteten die beiden Männer ohne Beute in Richtung Konstanzer Straße.

Einer der Täter habe dunkle kurze Haare gehabt und unter seiner Jacke einen auffällig hellen Kapuzenpullover sowie eine Bauchtasche getragen. Sein Komplize trug ebenfalls ein Oberteil mit Kapuze.

Sachschaden an dem Zigarettenautomaten entstand nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/34180 melden können.