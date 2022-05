Heidelberg. (pol/rl) Bei einem Unfall verletzt wurde ein Radfahrer in Handschuhsheim am Montagnachmittag. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

An der Kreuzung Zeppelinstraße und Richard-Wagner-Straße hatte ein 22-jährige Radfahrer die Vorfahrt einer von rechts kommenden BMW-Fahrerin missachtet. Bei dem Zusammenstoß wurde der junge Mann über die Motorhaube des BMW auf den Boden geschleudert.

Der 22-Jährige erlitt mehrere Prellungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von 2500 Euro.