Heidelberg. (pol/mare) Eine Mercedes-Fahrerin ist am Freitagmorgen in Heidelberg vor der Polizei geflüchtet. Das teilen die Beamten mit.

Gegen 10 Uhr waren die Polizisten demnach im Begriff, einen Mercedes in der Eppelheimer Straße anzuhalten. Obwohl die Fahrerin zunächst anzuhalten schien, ergriff sie plötzlich die Flucht. Mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr die Frau über einen Fußgängerüberweg in der Emil-Meier-Straße und flüchtete weiter in Richtung Kurfürstenanlage.

Von dort wechselte sie auf die Gneisenaustraße und bog mit hoher Geschwindigkeit in die Blücherstraße ab. Auf der Czernybrücke konnten die Polizisten die Frau überholen und kurz vor einer Ampelanlage anhalten.

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten schnell den vermeintlichen Grund für die Flucht fest: Die 23-jährige Frau war mit über 1,2 Promille deutlich alkoholisiert. Einen Führerschein konnte sie auch nicht zeigen.

Ihr wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Sie muss nun unter anderem mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Gibt es noch Zeugen für das Geschehen? Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei melden unter Telefon 0621/1744111.