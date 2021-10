Heidelberg. (pol/rl) Mehrere Autospiegel haben offenbar drei Männer am Freitagmorgen in Schlierbach abgetreten. Das teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 1 Uhr alarmiert, nachdem er gesehen hatte, wie mehrere Männer an seinem im Kronenweg abgestellten Auto den Außenspiegel abgetreten hatten.

Die Polizei traf die drei Verdächtigen kurz danach in der Nähe des Tatorts an und brachte sie für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Die drei Männer wurden wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Später entdeckten die Beamten, dass an weiteren geparkten Fahrzeugen die Seitenspiegel abgetreten waren. Weitere Geschädigte oder Zeugen der Tat wenden sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 0621/174-1700.