Heidelberg. (pol/mare) Die Polizei hat einen 24-jährigen Mann verhaftet, der in Heidelberg wohl regelmäßig Ladendiebstähle begangen hat. Seine Beute: Champagner.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, soll der Mann mindestens ab dem 3. März mehrere Taten begangen haben. Sein Plan: Den Champagner stehlen, ihn weiterverkaufen und damit seinen Drogenkonsum finanzieren.

Am Dienstag wurde er dann erwischt: Gegen 13 Uhr wollte er aus einem Lebensmittelgeschäft in der Galileistraße zwei Flaschen Champagner im Gesamtwert von 594 Euro stehlen. Ein Mitarbeiter des Ladengeschäfts beobachtete ihn aber und verständigte die Polizei. Diese nahm den 34-Jährigen daraufhin fest.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann für weitere ähnliche Fälle verantwortlich ist. Am 3. März gegen 15.10 Uhr soll der 24-Jährige aus einem Einkaufsmarkt in der Kurfürsten-Anlage insgesamt acht Flaschen Champagner im Gesamtwert von 379,92 Euro entwendet haben.

Aus dem Lebensmittelgeschäft in der Galileistraße soll er bereits am 18. und 29. März sowie am 1. und 4. April Champagner in einem Wert von insgesamt über 1500 Euro gestohlen haben.

Der 24 Jahre alte Mann wurde daraufhin am Mittwoch der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.